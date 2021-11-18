«إسكواش الكويت».. في الطريق نحو القمة

الخميس Al wanees

يحرص نادي الكويت على دعم جميع الألعاب بالنادي من خلال توفير كل المتطلبات التي تضمن تميز هذه الألعاب وتحقيقها الأهداف المرجوة من خلال جلب أفضل الكفاءات الإدارية والفنية والتي بدورها تقوم على تأهيل اللاعبين بالشكل الذي يضمن تقديم أفضل المستويات وتحقيق أحسن النتائج الأمر الذي جعل أغلب الفرق الألعاب الجماعية والفردية في النادي مميزة وتنافس بجدية على جميع البطولات.

ومنحت إدارة الكويت في العامين الماضيين لعبة الأسكواش الاهتمام المطلوب من أجل النهوض بها وجعلها من الألعاب التي تحقق البطولات للنادي عبر التعاقد مع جهاز إداري متميز وخبير بقيادة مدير اللعبة جابر العطوان ومساعده أحمد العنزي إلى جانب مشرف فرق الاسكواش غازي العنزي.

وعمل الجهاز الفني بدعم مطلق من إدارة النادي على استقطاب أفضل الكفاءات الفنية من اللاعبين عبر التعاقد مع عناصر مميزة قادرة على وضع اللعبة على خارطة التألق والألقاب، إلى جانب منح المدرسة والمراحل السنية المزيد من الأهتمام والرعاية وهو ما اثمر عن تألق لافت للاعبي «العميد» في فترة قصيرة من خلال تحقيق بعض الألقاب وأحتلال مراكز متقدمة في البطولات المحلية وهو ما يؤكد أن اللعبة تسير على الطريق الصحيح نحو مزيد من التألق والازدهار.

ويرى مشرف فرق الاسكواش في النادي غازي العنزي الذي يبذل مجهودات كبيرة في الاهتمام باللاعبين وتوفير كافة احتياجاتهم، أن اللعبة تمضي قدماً في نادي الكويت نحو مزيد من التألق والنجاح، مؤكداً أن هذه الوتيرة المتصاعدة من التميز للاعبي النادي جاءت بعد مجهودات كبيرة من قبل جميع القائمين على اللعبة وقبلهم من قبل الإدارة التي لا تدخر جهداً في توفير جميع الاحتياجات لتحقيق النجاح.

وقال العنزي إن لاعبة الاسكواش في النادي بدأت أولى خطواتها نحو حصد الألقاب في الموسم الماضي وهي تسير نحو مزيد من التألق في الموسم الحالي والموسم المقبل، مبيناً أن النادي تعاقد مع اللاعب القطري عبدالله التميمي والذي يعتبر من أبرز اللاعبين على المستوى المحلي إذ سبق له اللعب في صفوف نادي النصر وتحقيق الكثير من الألقاب وهو ما يعتبر مكسب هام للعبة في نادي الكويت، كما تعاقد النادي مع البطل الكويتي عبدالله المزين الذي يعد من أفضل اللاعبين ليس على المستوى المحلي وحسب بل على المستوى الخليجي والآسيوي والدولي أيضا، فضلا عن وجود النجم المتميز محمد المسعود وهو ما أضاف إلى اللعبة في النادي الكثير من الزخم ودفعها نحو طريق الألقاب. وأشار العنزي إلى أن العمل الجدي في اللعبة بدأ منذ شهر يوليو الماضي من خلال تفعيل دور المدرسة في النادي والتركيز على المراحل السنية بالإضافة إلى استقطاب أفضل المدربين عبر التعاقد مع بطل الخليج السابق ولاعب نادي اليرموك المدرب الوطني محمد يعقوب وهو ما شكل دفعة كبيرة للاعبين الذين يتدربون تحت أشرافه، كما تسعى إدارة اللعبة إلى التعاقد مع مزيد من اللاعبين المميزين الذي يستطيعون قيادة اللعبة إلى أفضل المراكز. وقال :»تقام في الموسم خمسة بطولات هي البطولة التنشيطية ثم الدوري، وبطولة الأتحاد الأولى، ثم بطولة الكأس وأخيراً بطولة الاتحاد الثانية»، وتابع: «وضعنا في حسباننا هذا الموسم المنافسة بقوة على المراكز الأولى دون تحميل لاعبينا الضغوط بضرورة تحقيق اللالقاب فاللعبة ما زالت في طور التطور لكننا في الوقت ذاته نضع على نجومنا الكثير من الآمال بتحقيق أفضل النتائج وهذا الأمر نابع من الثقة في امكاناتهم الفنية وقدراتهم على تحقيق الالقاب».

وقال العنزي ان الجهاز الإداري يضع آمال كبيرة على فريق تحت 11 سنة في النادي في تحقيق مراكز متقدمة هذا الموسم وربما المنافسة على اللالقاب، مبينا أن هذه الآمال لم تأتي من فراغ بل جاءت بعد متابعة التطور اللافت للاعبين وتقديمهم أفضل المستويات، مبيناً أن من النجوم البارزين في فرق المراحل السنية عبدالله العلي، وعبدالعزيز المسبحي وعبدالعزيز الكندري إذ يعتبرون من أبرز المواهب التي ينتظرها مستقبل كبير إذ ما واصلوا العطاء بذات الرغبة والطموح.

وقال العنزي أن النادي شارك في بطولات السيدات التي استحدثها الاتحاد الموسم الماضي وحققت فيها اللاعبة عائشة الحمد لقب البطولة التنشيطة كما نالت اللاعبة هديل العبيد المركز الثالث وهو ما يدفع إلى البحث عن أفضل المواهب النسائية وتأهيلها بالصورة الصحيحة للمنافسة على الالقاب المحلية.

ووجه العنزي في ختام حديثه الشكر إلى إدارة النادي وعلى رأسها رئيس النادي خالد الغانم ولمدير اللعبة جابر العطوان ومساعده أحمد العنزي الذين لا يدخرون أي جهد في دعم اللعبة من جميع الجوانب وهو ما يساهم في المنافسة على الألقاب في المستقبل القريب.

