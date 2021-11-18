نجوم المدرسة

الخميس Al wanees

أكد مشرف فرق الاسكواش في نادي الكويت غازي العنزي أن مدرسة اللعبة في النادي تستقبل اللاعبين من عمر 6 سنوات وما فوق وأنها تضع افضل الخبراء من المدربين والفنيين لاكتشاف المواهب بصورة مبكرة. وقال: «لدينا في النادي القدرة على معرفة اللاعبين الذين سيكون لهم مستقبل في اللعبة منذ الأيام الأولى للاعبين الجدد، فاللاعب المميز الذي يتمتع بتوافق عقلي عضلي من خلال الحركة الحثيثة ورد الفعل السريع نقوم بصقله بالصورة الصحيحة من اجل أيصاله إلى أفضل المستويات. وأشار العنزي إلى من أفضل المواهب في مدرسة النادي اللاعبين فواز العوضي وخالد المذن إلى جانب النجم القادم طاهر غازي الذي يضع عليه النادي آمال كبيرة في أن يكون أحد نجوم اللعبة في المستقبل رغم سنه الصغيرة إذ يتمتع بمقومات النجم من خلال ما يتمتع به من توافق عضلي ذهني وسرعة البديهة وهو ما يجعله نجم المستقبل.

