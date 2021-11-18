الكويت ترأس الدورة العاشرة للجنة المرأة في «الإسكوا»

أول النهار

عقدت الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المرأة، حيث اتفقت الدول المشاركة على اختيار الكويت لرئاسة الدورة العاشرة الحالية حيث ستمثل البلاد لمدة عامين وكيل التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري. وخلال الاجتماع الأول للدورة التي عقدت امس، ركز المجتمعون على التقدم المحرز في قضايا المرأة من قبل الأمانة التنفيذية للإسكوا والدول الأعضاء، وعلى خطط التعافي للبناء على نحو أفضل بعد جائحة كوفيد- 19.

