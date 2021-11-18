سمو الأمير: سلطنة عُمان تشهد إنجازات حضارية بارزة

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، مشيدا سموه في هذه المناسبة برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره التنموي الطموح ومتمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة له.

وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيجيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية لاتفيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيجيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

