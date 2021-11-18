الحمود تسلّم نسخة من كتاب «أمير الإنسانية وقائد الدبلوماسية»

أول النهار

استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود في قصر بيان رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد زيد العتيبي حيث تسلّم منه نسخة من كتاب أمير الإنسانية وقائد الدبلوماسية الذي يوثّق مراحل حياة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وسيرته. وشكر الحمود العتيبي على هذا الإهداء القيّم الذي يعتبر إرثاً تاريخياً وسياسياً وإنسانياً يقدّم للأجيال القادمة، متمنياً له التوفيق والنجاح. وأكد الحمود خلال اللقاء أهمية توثيق المراحل المهمة من تاريخ الكويت، مشدداً على أن مثل هذه الإصدارات للشباب الكويتي تؤكد عمق الانتماء والروح الوطنية الراسخة في نفوس الكويتيين.

