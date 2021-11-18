loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الحمود تسلّم نسخة من كتاب «أمير الإنسانية وقائد الدبلوماسية»


استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود في قصر بيان رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد زيد العتيبي حيث تسلّم منه نسخة من كتاب أمير الإنسانية وقائد الدبلوماسية الذي يوثّق مراحل حياة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وسيرته. وشكر الحمود العتيبي على هذا الإهداء القيّم الذي يعتبر إرثاً تاريخياً وسياسياً وإنسانياً يقدّم للأجيال القادمة، متمنياً له التوفيق والنجاح. وأكد الحمود خلال اللقاء أهمية توثيق المراحل المهمة من تاريخ الكويت، مشدداً على أن مثل هذه الإصدارات للشباب الكويتي تؤكد عمق الانتماء والروح الوطنية الراسخة في نفوس الكويتيين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة