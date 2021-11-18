فاتورة «الاقتراحات الشعبوية».. 4 مليارات!

أول النهار

كشفت مصادر لـ النهار، عن أن قطار المطالبات الشعبوية الذي بدأت عجلاته في الدوران من قبل نواب مجلس الأمة، من شأنه التهام جميع جهود الترشيد في الإنفاق، التي سعت الحكومة لتنفيذها خلال العامين الماليين 2020/2021 و2021/2022، والتي أسفرت عن وفورات مالية قدرت بحدود المليار دينار.

وقالت المصادر: مع ارتفاع أسعار النفط رصدنا سعي بعض النواب إلى تبني مقترحات شعبوية من شأنها نسف جهود الترشيد بشكل كامل.

واستدركت المصادر أن على رأس تلك المطالب المكررة والمستديمة، شراء الدولة لقروض المواطنين الاستهلاكية، والتي تبلغ كلفتها 1.4 مليار دينار لـ471 ألف مقترض منهم 11.5 ألف متعثر حتى نهاية ديسمبر 2020، فضلا عن زيادة المعاشات التقاعدية وزيادة الرواتب، وصندوق المتضررين من النصب العقاري، وانشاء هيئات جديدة، ومنح معاشات لربات البيوت.

وقدرت المصادر أن تكبد تلك المطالب المال العام ما يقارب من 3 الى 4 مليارات دينار، في حال تنفيذها، مطالبة بعدم الإنجرار وراء غير الضروري منها، خاصة في ظل نقص سيولة الاحتياطي العام ونضوبها، حيث تم استنزاف ما يقارب الـ63 مليار دينار على سد العجز والخسائر التي منيت بها شركات القطاع العام.

من جانب آخر، انخفضت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية، خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.64% على أساس سنوي؛ وذلك حسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأميركية.

وقد بلغت حيازة الكويت من السندات في سبتمبر الماضي 46.3 مليار دولار، مقابل 46.6 مليار دولار في الشهر المناظر من 2020 وبتراجع بلغ 300 مليون دولار

وشهرياً، تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنحو 1.07%، علما بأنها كانت تبلغ في أغسطس السابق 46.8 مليار دولار.

وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، توزعت حيازة الكويت بين 34.27 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و12.03 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وفيما تصدرت السعودية المركز الأول عربياً بواقع 124.3 ملياراً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أميركية بقيمة 1.299 تريليون دولار.

جدير بالذكر أن سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

