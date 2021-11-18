البراك عاد من تركيا: شكراً يا صاحب السمو

أول النهار

عاد النائب السابق مسلم البراك الى البلاد أمس وسط استقبال شعبي، بينما عاد شباب آخرون بعد شمولهم في العفو الأميري على رحلات جوية مختلفة امس مفضلين ان يكون الاستقبال على مستوى ذويهم فقط. (طالع ص 02)

وأعرب البراك عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقال: «شكراً صاحب السمو.. نسأل الله لك طول العمر والصحة والعافية والمعافاة».

كما أعرب عن شكره للشعب الكويتي شيباً وشباباً وأطفالاً والذي عودنا على الوقوف معنا دائماً «وهذا دين آخر في أعناقنا»، كما شكر رجال وزارة الداخلية في المطار على حسن استقبالهم.

وكان النائب مرزوق الخليفة تقدم باقتراح بقانون بالعفو الشامل عن العقوبات التبعية عن النواب السابقين والشباب في قضية دخول المجلس.

وقال: اقتراحي للعفو الشامل يأتي تحقيقاً لمصالحة وطنية شاملة قائمة على التعاون والمشاركة في بناء الوطن، وسعيا لاعادة اللحمة الوطنية، وصياغة ورسم العلاقة بين الشعب والحكومة.

