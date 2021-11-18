«سيد الخواتم».. زاد راتبه إلى 42 ألف دينار واختلس مليونين

الأولى

كشفت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء عن قيام أحد مسؤولي الاطفاء باختلاس مبلغ مليوني دينار من المال العام.

وقالت في بيان لها أمس: بشأن ماتم تداوله في بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد مسؤولي الاطفاء باختلاس مبلغ مليوني دينار من المال العام، حيث نوضح ان تفاصيل تلك الواقعة تم اكتشافها من قبل أحد مسؤولي قسم الرواتب في ادارة الشؤون المالية بقوة الاطفاء العام بعد التدقيق والبحث عن رواتب الموظفين قبل ارسالها عبر النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية.

واضافت: حيث تبين قيام احد الموظفين المدنيين المعينين على قانون الخدمة المدنية بوظيفة كاتب حسابات في قسم الرواتب بالاستيلاء على المال العام من خلال قيامه بادراج مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل ارسالها الى البنوك المختصة، وفور اكتشاف تلك الواقعة قام مسؤولو قوة الاطفاء العام وفي أقل من 8 ساعات باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة من ابلاغ النائب العام بها والذي تفضل مشكورا باحالتها للنيابة المختصة مباشرة، حيث تم القبض على الموظف المذكور اثناء وجوده في مقر عمله.

وأشارت قوة الاطفاء الى أنها قامت بتشكيل لجنة للتحقيق من الجهات المعنية بالدولة وتقوم بخطوات حثيثة نحو استرداد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة.

وكشفت مصادر أن المعتدي على المال العام رفع راتبه من الفي دينار حتى اوصله الى 42 الف دينار على مدى عامين وان الاموال المختلسة كانت تحول له على شكل رواتب شهرية وانه كان يستخدمها في تمويل تجارته ببيع الخواتم والمسابيح في سوق المباركية عبر مجموعة من المحال التابعة له.