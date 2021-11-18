المباركية.. «رايح راد»

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دشَّنت شركة النقل العام الكويتية أمس خدمة النقل المجاني لرواد منطقة المباركية من خلال أربع محطات مختلفة في منطقة العاصمة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة منصور السعد خلال تدشين الخدمة بحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ان الخدمة ستبدأ يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء بواقع مركبة كل نصف ساعة. وأضاف أن المحطات الأربع التي سيتم نقل الرواد منها الى المباركية هي مواقف سوق شرق والساحة المقابلة لمجمع «سنابل» والساحة المقابلة لدوار الجهراء بالقرب من فندق شيراتون وساحة مجمع الوزارات في منطقة المرقاب.

وأوضح أن اختيار هذه المراكز نقطة انطلاق لنقل الرواد جاء نظرا لتوافر ساحات واسعة وكافية لمواقف السيارات فيها.

وأفاد بأن هذه الخدمة ستستمر مبدئيا حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل مع امكانية تمديدها في حال الاقبال عليها، موضحا أنه سيتم توفير ست حافلات حاليا مع امكانية رفع العدد مستقبلا.

وأكد أن خدمة النقل ستسهم كثيرا في تخفيف الازدحام بمنطقة المباركية سواء في الشوارع أو المواقف المحيطة بها خصوصا أن المنطقة تعاني مشكلة ازدحام كبير ما يتطلب تقديم مثل هذه الخدمة.