7.3 مليارات دينار سندات وتورقاً لـ «المركزي»

الأولى

كشفت احصائية مصرفية أعدتها «النهار»، عن أن اجمالي حجم السندات والتورق المقابل التي أصدرها بنك الكويت المركزي منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر نوفمبر الحالي بلغ 7.31 مليارات دينار. (طالع ص06)

وبينت الاحصائية ان بنك الكويت المركزي طرح 31 اصدارا للسندات والتورق المقابل خلال احد عشر شهرا من العام الحالي 2021، وبلغت تغطية هذه السندات 83.108 مليار دينار.

وقالت مصادر اقتصادية ان اصدار البنك المركزي للسندات والتورق المقابل يأتي في ظل اتباع سياسات نقدية حصيفة تهدف الى تنظيم السيولة في القطاع المصرفي، بالاضافة الى التوظيف الأمثل للسيولة.

