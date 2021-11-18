تطبيق «سهل» أضاف خدمة تسجيل البحث عن عمل

وطن النهار

أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف عباس عن إضافة خدمة إلكترونية جديدة من قبل ديوان الخدمة المدنية وذلك عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية في الكويت «سهل»? وهي خدمة تختص بالاستعلام عن تسجيل الباحثين عن عمل في نظام التوظيف المركزي.??

واشار إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تأتي في طور سعي ديوان الخدمة المدنية نحو إضافة المزيد من الخدمات التي تهم المواطنين ومستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» من أجل تقديم تجربة أفضل للوصول للخدمات الحكومية الإلكترونية بسهولة و يسر.

