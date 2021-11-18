الفريح: الكويت صورة مشرِّفة لمبادئ التسامح والعدل والمساواة

وطن النهار

قال مسؤول بجمعية الهلال الأحمر ان الكويت جسدت تجربة مشرفة وصورة حية للتسامح والتعايش المشترك في ظل سيادة القانون ومبادئ العدل والمساواة.

جاء ذلك خلال محاضرة القاها رئيس بعثة الجمعية المشاركة في (اكسبو 2020 دبي) عبدالرحمن الفريح في جناح الكويت في المعرض حول (التسامح وتعزيزه في المجتمعات) بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف الـ16 من نوفمبر من كل عام.

وأكد الفريح ان الكويت لعبت دورا بارزا في تكريس التسامح ونبذ العنف من خلال ايمانها بحق البشرية في التعايش السلمي والذي اكده دستورها.

وأشار الى ان التجربة الكويتية في التسامح والتعايش أضحت نموذجا متميزا يحتذى على الصعيدين العربي والاقليمي، موضحا ان حكام الكويت رسخوا هذا النموذج والحفاظ عليه في إطار تكريس الوحدة الوطنية ونشر ثقافة الوسطية والعيش المشترك.

وقال ان الهلال الاحمر قدم الكثير من المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية للمتضررين والفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وبناء المشاريع الطبية والتعليمية التي شملت الكثير من الدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية او ازمات انسانية بالإضافة إلى ما تقدمه الاسر المتعففة داخل الكويت من مساعدات على طوال العام.

واعتبر ان التسامح هو نوع من المبادرات الانسانية المهمة عالميا موضحا أنه «في كل عام وعلى مدار سنوات طويلة يحتفل العالم بهذا اليوم من أجل تعزيز التفاهم والتسامح وحل المشكلات سواء المشكلات الدولية أو المحلية بنوع من التسامح ونبذ العنف».

وذكر الفريح ان اليوم الدولي للتسامح دعت اليه الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء الى الاحتفال به في الـ16 من نوفمبر من كل عام منذ نسخته الأولى في عام 1996 وذلك من خلال القيام بأنشطة ملائمة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور.

