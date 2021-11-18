«الإصلاح» كرَّمت 22 شخصية دعوية

وطن النهار

كرَّمت جمعية الإصلاح الاجتماعي القيادات التربوية والدعوية والخيرية من جيل التأسيس، حيث بلغ عدد المكرمين أكثر من 22 شخصية.

وفي كلمته أمام الحفل، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح د. خالد المذكور بجهود المكرمين خلال فترة توليهم مواقع الإدارة الدعوية والتوجيه التربوي والإيماني والخيري، مؤكداً سعيهم في الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي المحافظ.

ومن جانبه، ألقى يوسف العتيقي كلمته نيابة عن المكرمين، أكد خلالها أن الناظر في مسيرة جمعية الإصلاح الاجتماعي خلال الستين عاماً التي انقضت منذ تأسيس الجمعية في بيت صغير بمنطقة أم صدة إلى هذا الصرح الشامخ، يلحظ بشكل لا لبس فيه التطور الكبير الذي مرت به الجمعية خلال هذه السنوات من عمرها.

وقال: إن جمعية الإصلاح الاجتماعي وضعت خدمة الوطن والمجتمع في أولى أولوياتها، وذلك من خلال ترسيخ الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متخذة من منهج أهل السُّنة والجماعة طريقاً لعملها، مسترشدة بهدي نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في منهج الدعوة من غير غلو وتطرف، متبنية منهج الوسطية والاعتدال بما يخدم قضايا المجتمع المحلي والإسلامي في شتى بقاع المعمورة.

وتابع العتيقي: لقد زخرت هذه المسيرة المباركة بالكثير من الأحداث والمتغيرات المحلية والعالمية؛ ما دعا الجمعية لأن تكون رائدة بين جمعيات النفع العام الأخرى في وطننا العزيز في تبني جميع الوسائل والإمكانات التي تتفق مع مقومات المجتمع الكويتي ونظمه لخدمة أهدافها وتحقيق غايتها، وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أهمية تعزيز المؤسسية في عمل الجمعية، والشفافية في جميع أعمالها وأنشطتها.

