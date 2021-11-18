هيئتا البيئة في الكويت وأبوظبي تتعاونان لزيادة المساحات الخضراء

وطن النهار

وقَّعت الهيئة العامة للبيئة الكويتية وهيئة البيئة في إمارة ابوظبي أمس الأربعاء مذكرة تعاون بيئية تعنى بإثراء الجانب الاحيائي بين الجانبين ونقل الخبرات وتبادل المشاريع البيئية.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة البيئة الكويتية الشيخ عبدالله الحمود في تصريح صحافي عقب التوقيع إن هناك مشاريع كبيرة ومتعددة سيتعاون الطرفان فيها وعلى رأسها زراعة نباتات المانجروف (القرم) وحصر كميات الأسماك في الخليج العربي وكيفية التعامل مع الاتفاقيات الدولية البيئية.

وأوضح أن من ضمن المشاريع أيضا رصد ظاهرة المد الأحمر وزيادة المساحات الخضراء وزراعة النباتات التي تتكيف مع الظروف المناخية السائدة في الكويت والإمارات إلى جانب إقامة مستعمرات مرجانية جديدة لاحتواء الأسماك علاوة على المشاريع الخاصة بالمياه. وأضاف أن الجانبين تعاونا سابقا بشأن زراعة نبات المانجروف والنخيل وإثراء المحميات الطبيعية بها بمبادرة كريمة من الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مبينا أن هذا التعاون يأتي لاستكمال هذه الجهود المثمرة والتي تعود بالنفع على بيئة البلدين.

وذكر أن الجانبين لديهما باع طويل وخبرة بيئية ستنعكس بالإيجاب على البلدين من خلال البوابة الخليجية التي توفر بيانات ومعلومات بيئية مؤكدا حرص الطرفين على التعاون والتكامل من أجل توفير بيئة أفضل.

وفيما يخص موسم التخييم أفاد الشيخ عبدالله الأحمد بأن بلدية الكويت قامت بواجبها بتحديد أماكن التخييم في البلاد وستكون فرق الهيئة موجودة بتلك المواقع لتنظيم هذا العمل ورصد المخالفات آملا المحافظة على البيئة والالتزام بالاشتراطات والقوانين البيئية وعدم تعريض البيئة البرية للتلوث.

