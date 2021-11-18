الشبو: التكنولوجيا الحديثة أحدثت نهضة في العمل التعاوني

وطن النهار

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو أهميـة التكنولوجيـا الحديثـة والبنية التحتيـة التقنيـة فـي النـهـوض بالعمـل التعاوني، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن أن يكتمل مـا لـم تـصاحبه دورات تدريبية متخصصة ومكثفة لتمكين العاملين في الجمعيات التعاونية أو الراغبين في العمل في هذا المجال من الحصول على أسباب المعرفـة لكـل تفاصيل العمـل التقنـي وتفريعاتـه بالاتفاق مع متخصصين من أهل الخبرة.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الشبو بعنوان «أهمية التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية التقنية في النهوض بالعمل التعاوني»، تلبية لدعوة رئيس الاتحاد التعاوني العربي د. أحمد عثمان لحضور الندوة العلمية «التعاونيات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة» في الغردقة بجمهورية مصر العربية.

