خدمة النقل الجماعي المجاني انطلقت إلى «المباركية»

وطن النهار

انطلقت أمس حركة النقل الجماعي المجاني من أمام محطة النقل مقابل مجمع الوزارات الى سوق المباركية.

وقال محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على هامش حفل الانطلاق «إن اطلاق مشروع النقل الجماعي المجاني هو أحد أهداف رؤية المحافظة في تعزيز الخدمات المجتمعية بالشراكة مع شركة النقل العام الكويتية و تعمل على تقديم الخدمات المجتمعية للعائلات إيمانا منها على تقديم التسهيلات وتخفيفا على زوار سوق المباركية الذي يعد من أحد المعالم الكويتية التاريخية التي تحتضن العديد من الشواهد الكويتية التي تحكي تاريخ وحياة الآباء والاجداد» ووجهة سياحية وقبلة مرغوبة للزوار الخليجين والاجانب ومستمرون في جعل مدينة الكويت أجمل.

وأضاف أن المحافظة ارتأت بالتنسيق مع الشركة توفير أماكن مختلفة داخل مدينة الكويت لنتمكن لخدمة أكبر شريحة من الزوار ورواد السوق، مشيراً الى أن الوقت المحدد لسير الحافلات سيكون رحلة كل 30 دقيقة ذهابا وإيابا ومن جميع المواقع ومن محطات خط سير الحافلات من الانطلاق الى الوصول وبالعكس أيضاً.

وختم الخالد كلامه بتوجيه الشكر الى الرئيس التنفيذي في شركة النقل العام الكويتية منصور السعد وجميع المسؤولين في الشركة والقائمين عليها على تعاونهم الدائم متمنيا أن تحقق هذه المبادرة أهدافها بالتسهيل على رواد سوق المباركية وتخفيف الضغط على السوق من الازدحامات المرورية.

من جهته أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام منصور السعد عن بدء تقديم الشركة خدمة النقل المجاني لرواد منطقة المباركية من خلال أربع محطات مختلفة في منطقة العاصمة.

وقال لـ (كونا) إن الخدمة ستبدأ يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء بخدمة نقل دورية كل نصف ساعة في المحطة.

وأضاف أن المحطات الأربع التي سيتم نقل الرواد منها إلى المباركية هي مواقف سوق شرق والساحة المقابلة لمجمع (سنابل) في منطقة شرق والساحة المقابلة لدوار الجهراء بالقرب من فندق شيراتون وساحة مجمع الوزارات في منطقة المرقاب.

وأوضح أن اختيار هذه المراكز نقطة انطلاق لنقل الرواد تأتي لتوفر ساحات واسعة وكافية لمواقف السيارات فيها وبنفس الوقت هي مواقف مجانية. وأفاد بأن هذه الخدمة ستستمر مبدئيا حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل مع إمكانية تمديدها في حال الإقبال عليها موضحا أنه سيتم توفير ست حافلات حاليا مع إمكانية رفع العدد في حال استمرار الإقبال عليها.

وأكد أن خدمة النقل ستسهم كثيرا في تخفيف الازدحام بمنطقة المباركية سواء في الشوارع أو المواقف المحيطة بها خصوصا أن المنطقة تعاني مشكلة ازدحام كبير مما يتطلب تقديم مثل هذه الخدمة.

