«البلدي»: حواجز صخرية لحماية شاطئ المسيلة وجسر صباح السالم

وطن النهار

وافقت لجنة محافظة مبارك الكبير في المجلس البلدي، على طلب الهيئة العامة للبيئة إنشاء حواجز صخرية وأسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم – منطقة المسيلة قطعة رقم «6» و«7».

ووافقت كذلك على اقتراح العضو د. علي بن ساير، باستحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة، ووافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد في منطقة مبارك الكبير قطعة رقم «2»، وطلب وزارة الشؤون تحويل مواقف السيارات السطحية التابعة للسوق المركزي رقم «1» إلى مواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة صباح السالم قطعة رقم «9» في محافظة مبارك الكبير.

وأحالت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي طلب سكان منطقة المسيلة قطعة رقم 6 ش 31 تخصيص الشواطئ العامة الواقعة ضمن حدود القطعة للعوائل فقط، كما أحالت إلى الجهاز طلب أحد المواطنين بشأن مبادرة إنشاء حديقة عامة في منطقة المسيلة السكنية، كما أحالت أيضا كتاب أحد المواطنات بشأن ترخيص مسجد في القطعة رقم 1 في منطقة المسايل.

من جهة أخرى قدم عضو المجلس البلدي حمدي نصار اقتراحا بتخصيص موقع في كل قطاع لإنشاء فرع تموين بمساحة لا تقل عن 400 م2 في مدينة صباح الأحمد، نظراَ للكثافة السكنية العالية والمتزايدة بشكل مستمر وعدم وجود أراضي مخصصة داخل مدينة صباح الأحمد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإقامة فرع للتموين لتقديم الخدمات للأهالي ومن منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين.

