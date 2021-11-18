محافظ الأحمدي: توفير جميع الخدمات بالمناطق السكنية الجديدة

وطن النهار

جدد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد تأكيده على أن جميع الاجهزة الرسمية لا تألو جهدا في تطوير المدن الحدودية والمناطق السكنية الجديدة وتوفير الخدمات المختلفة بها، خاصة في جنوب البلاد مثل مدن صباح الاحمد السكنية والوفرة والخيران وغيرها من المناطق، لافتا الى الاهتمام المتنامي بتوفير جميع الخدمات وبذل أقصى الجهود للتغلب على اي مشكلات او معوقات تواجه المواطنين قاطني هذه المدن. جاء ذلك خلال استقباله مدير منطقة الاحمدي الصحية الدكتور أحمد الشطي ورئيس الرعاية الاولية الدكتور فهد العازمي ورئيس مركز صباح الاحمد للرعاية الصحية الاولية A الدكتورة اسيل الصابري، وذلك في ديوان عام محافظة الاحمدي، حيث تناول اللقاء مجمل الاوضاع الصحية في المحافظة، وفي مدينة صباح الاحمد السكنية على وجه الخصوص، مشيدا بحرص القائمين على مراكز الرعاية الاولية بمنطقة الاحمدي الصحية، على تنظيم الفعاليات التوعوية المجتمعية التي تهدف الى توعية المواطنين والمقيمين صحيا، خاصة ذوي الامراض المزمنة كالضغط والسكر وغيرها، متمنيا لهم التوفيق والسداد، والنجاح في مهامهم.

من جانبه أعرب مدير منطقة الاحمدي الصحية الدكتور أحمد الشطي عن سعادته باللقاء الذي تم خلاله استعراض الخدمات الصحية في المحافظة بصفة عامة وفي مدينة صباح الاحمد على وجه الخصوص نظرا لكونها تحمل اسم أمير الانسانية، مشيرا الى تنظيم مركز الرعاية الصحية الاولية A مؤخرا فعالية توعوية تزامنا مع يوم السكر العالمي، وحظيت بالكثير من الاشادات والملاحظات الايجابية التي تصب جميعها في دعم التوجه الى انضمام مدينة صباح الاحمد لمنظومة المدن الصحية العالمية، مؤكدا ان نحو 65 بالمئة من شروط انضمامها متحققة بالفعل، الأمر الذي يمهد الى تكوين لجنة بمشاركة المراكز الصحية والجمعية التعاونية والمجتمع المدني واللجان التطوعية للتنسيق مع مكتب المدن الصحية بالكويت لتحقيق هذا الهدف التنموي.

وأشاد الشطي بجهود محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد في هذا الصدد مشيدا بجهوده لدعم الجانب الصحي في المحافظة والتأكيد على السعي لتوفير جميع الخدمات المطلوبة في كلّ المناطق خاصة المناطق السكنية الجديدة والحدودية.

