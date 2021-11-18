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بلدية الفروانية رفعت 700 متر من المخلَّفات


أعلنت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بحملة تنظيف بمنطقة غرب عبدالله المبارك في اطار الحملة الاعلامية التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات «شارك بنظافتها». وفي هذا السياق اكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة الفروانية سعد الخرينج بأن الادارة تولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة. بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية ورفع جميع المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق، مشيرا الى ان الحملة التي تم تنفيذها بمنطقة غرب عبدالله المبارك قد اسفرت عن رفع ونقل حمولة 703م3 من المخلفات.


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