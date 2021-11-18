«السكنية»: رفع تخصيص قسائم جنوب سعد العبدالله

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 30 يونيو 2001 وما قبل، لافتة الى ان على المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية حتى 30 يونيو 2001 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر منصة المؤسسة الالكترونية ابتداءً من اليوم.

واضافت انه سيتم استقبال المواطنين ابتداءً من يوم الأحد القادم في مبنى المؤسسة الرئيسي بجنوب السرة خلال الفترة المسائية مع ضرورة ابراز الباركود عند الدخول.

وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد اعلنت عن مخطط اولى الضواحي والتي سيتم البدء في توزيعها على دفعات بمشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني ويحتوي مخطط المرحلة الأولى «الضاحية الأولى» على 6 توزيعات باجمالي 838 قسيمة بمساحة 400 م للسنة المالية 2021/2020 التوزيعة الأولى 137 وحدة سكنية، التوزيعة الثانية 134 وحدة سكنية، التوزيعة الثالثه 135 وحدة سكنية، التوزيعة الرابعة 145 وحدة سكنية، التوزيعة الخامسة 146 وحدة سكنية، فيما تحتوي التوزيعة السادسة 141 وحدة سكنية.

وسيتم استكمال توزيع المتبقي من الضاحية الأولى 1711 قسيمة بداية السنة المالية 2022/2023 على مراحل سيتم الاعلان عنها لاحقاً خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة ووسائل الاعلام الأخرى، موضحة ان الضاحية الأولى تقع في بداية حدود المشروع وعلى طريق الدائري السادس وتحتوي الضاحية على خدمات حكومية متكاملة لتغطية حاجات المواطنين القاطنين فيها.

