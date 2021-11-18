الفارس: نعتز بالمخترعين ومشاركاتهم الدولية

وطن النهار

كرّم وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس فريق المستقبل التابع للجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار، بمناسبة مشاركتهم في منافسات عالمية عدة وحصولهم على جوائز باسم الكويت فى معارض متخصصة للاختراعات والابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الفارس لوفد الجمعية برئاسة رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار الدكتورة فاطمة الثلاب وبحضور المدير الفني للجمعية احمد مظفر والمستشار سالم الحربي.

وأعرب الفارس فخره واعتزازه بلقاء كوكبة من المخترعين الشباب، وقال: ان ما يشعرنا بالفخر والاعتزاز هو تشجيع دولة الكويت لعمليـة الابتكار والـذكاء الاصطناعي والتكنولوجيـا لـدى مواطنيهـا، وخاصة فئة الشباب والذي يأتي تماشيا مع خطتها التنموية لعام 2035 في تحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي قائم على المعرفة والابتكار فأصبح الاستثمار في الابتكار اليوم امرا حتميا وضروريا لتعزيز الابداع البشري والانتاج الاقتصادي.

وتوجه بالشكر لرئيسة الجمعية الكويتية وأعضائها لدعم المخترعين والابتكار وبشكل خاص للمشرفين على فريق المستقبل لاحتضانهم واستثمارهم الأمثل للثروة البشرية وتنمية قدرات ابنائنا في مجال الابتكار والاختراع.

ومن جانبها، اشادت رئيسة الجمعية الدكتورة فاطمة الثلاب بدعم واهتمام الوزير الفارس بجميع قضايا المبتكرين، والجهود والمبادرات التي تصب في مصلحة تعزيز البحث العلمي وابراز المواهب الكويتية، وتوفير الامكانيات في سبيل تعميم ثقافة الابتكار.

ودعت الثلاب الى الاستفادة من خبرات المخترعين في تعزيز منظومة الابتكار، متوجهة بالشكر للوزير الفارس لاحتضانه أبناءه المخترعين كرئيس فخري للجمعية وتقديم الدعم لهم وتكريمهم.

