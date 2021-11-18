المكتب الثقافي في القاهرة حصل على «الأيزو»

وطن النهار

أكد مسؤول ثقافي اهتمام وزارة التعليم العالي بتوجيه المكاتب الثقافية للعمل على رفع مستوى الأداء وضمان جودة الخدمة بما سيكون لها الأثر الأكبر في جودة المنتج وهو الطلبة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة الدكتور احمد المطيري لـ«كونا» على هامش احتفال المكتب بتجديد شهادات (IS0) للعام الثالث على التوالي.

وشدد على ان الاهتمام بالجودة والحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة يمثل «اهتماما عالميا ليس بجديد بل تم تبنيه من قبل العديد من دول العالم».

واعتبر ان «الانطلاق من مفهوم الجودة ومبادئ الحوكمة المؤسسية يعد حجر الأساس للبدء في اي عملية تطوير او تغيير او تحقيق رؤية مستقبلية لأي مؤسسة».

ونوه المطيري الى اهمية ذلك بالنسبة لمؤسسة ثقافية تعنى بالثروة الحقيقية للأمة وهي «الثروة البشرية» مشيرا الى ان رفع جودة الخدمة سيكون له الأثر الأكبر في جودة المنتج «وهو اولادنا ليكونوا قيمة مضافة في جودة العمل في بلدنا الحبيب الكويت».

واكد ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية «من شفافية وكفاءة وعدالة ومشاركة ومكافحة الفساد ومساءلة وسيادة القانون» بما يمكن من جني الثمار «بتحقيق اهدافنا ورؤيتنا المستقبلية على اعتبار انها نقطة الانطلاق لمستقبل مشرق يكون لنا فيه دور بارز في العالم».

وأعرب المطيري عن سعادته لتجديد شهادات الايزو للمكتب الثقافي للعام الثالث على التوالي مبينا ان هذا نظام متبع في الشركة المانحة بعد التدقيق على احتفاظ المكتب على المستوى الذي كان عليه منذ البداية.

ونوه كذلك بتحقيق المكتب الاهداف الموضوعة في الخطة للعام التالي مما يدل على عدم وجود اي تعليقات او ملاحظات والجهود التي بذلت في العام الماضي من قبل المكتب الثقافي (قيادة وموظفين) اضافة الى دعم وزير التعليم العالي ووكيل الوزارة.

وبدوره اشاد الملحق الثقافي د. عبدالمحسن القحطاني بما لمسه من انجاز في العمل في المكتب الثقافي وجودته وضبطه منذ التحاقه بالعمل من فترة وجيزة.واعرب القحطاني عن الشكر لرئيس المكتب ولجميع العاملين وكذلك لوزارة التعليم العالي لدعمها المتواصل بما من شانه رفع كفاءة العمل وخدمة الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر.

ومن جانبه ذكر مدير منح شهادات (ISO) في شركة (اس. جي. اس) العالمية بمصر ياسر قنصوة انه ليس من السهولة ان تتمكن اي مؤسسة من الحفاظ على شهادات الايزو الممنوحة لها والتحسين لمدة ثلاث سنوات بدون ظهور اي حالات عدم مطابقة (عظمى او صغرى) مشيرا الى ان ما قام به المكتب الثقافي الكويتي في هذا المجال «يعد انجازا».

