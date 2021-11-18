«الأمن» ضبط مواطنَين لمخالفتهما الآداب والإساءة للبلد.. وآسيويين يصنعان الخمور

وطن النهار

تمكن رجال الامن الجنائي من ضبط مواطن يقوم بنشر مقاطع فيديو تخدش الحياة وتمس بالاداب العامة، وتمت احالته الى الجهات المختصة، كما تم ضبط مواطن قام بنشر مقاطع فيديو عدة على احد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاساءة للكويت.

وقالت وزارة الداخلية انه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في رصد كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي تمكن القطاع من ضبط مواطن يقوم بنشر مقاطع فيديو تتضمن مشروبات كحولية والمساس بالآداب العامة، حيث تمت احالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وأضافت: كما تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية من ضبط مواطن قام بنشر مقاطع فيديو عدة على احد مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن الاساءة للكويت وخدش الحياء العام، حيث اقر واعترف بكل ما نسب اليه وتمت احالته الى جهة الاختصاص.

من جهة اخرى، تمكن رجال امن حولي من ضبط شخصين من جنسية آسيوية يديران مصنعاً للخمور في منطقة السالمية وتم احالتهم الى الجهات المختصة.

وكانت معلومات وردت تفيد بوجود شخص آسيوي الجنسية يقوم ببيع خمور محلية الصنع في منطقة السالمية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وبعد التأكد من المعلومات انتقل رجال الأمن الى الموقع وضبط الشخص وبحوزته عدد من زجاجات الخمر المحلية الجاهزة للبيع، كما ارشد رجال الأمن على موقع تصنيع الخمور وبعد اخذ الاذن القانوني اللازم تمت مداهمة موقع التصنيع وضبط متهم آسيوي اخر، حيث تمت احالتهما والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهما.

