«بنك الطعام» أطلق مشروع «كسوة الشتاء»

وطن النهار

أعلن البنك الكويتي للطعام والاغاثة عن انجازه مشروع «كسوة الشتاء» للاطفال الايتام المشمولين برعايته والبالغ عددهم 523 يتيما. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام والاغاثة مشعل الأنصاري ان المشروع نجح فى توزيع كوبونات على 523 يتيما يرعاهم البنك منذ عام 2019 لشراء كسوة الشتاء، مشيراً الى ان الكوبونات وزعت على اولياء امورهم. وأضاف ان المشروع استهدف رسم البسمة على وجوه الايتام وادخال السعادة في نفوسهم وتخفيف اعباء الحياة عنهم ومساعدتهم في مواجهة برد الشتاء القارص، مؤكدا ان المشروع يعد نوعا من انواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع الكويتي. وأشار الأنصاري الى ان فكرة المشروع لرعاية وكفالة الايتام تأتي انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين...»، موضحا ان البنك مستمر في تقديم المعونات للمحتاجين على ارض الكويت، وذلك ايمانا منه في منح الفرصة لأبناء الكويت لخدمة الوطن وممارسة العمل التطوعي. واوضح الأنصاري ان البنك سيظل داعما في تخفيف المعاناة عن كل فئات المجتمع التي تحتاج للدعم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم اجمع، فأيادي الخير الكويتية ممتدة لكل محتاج داخل الكويت وخارجها.

