7.3 مليارات دينار سندات وتورقاً لـ «المركزي»

مال وأعمال

كشفت احصائية مصرفية اعدتها «النهار»، عن ان اجمالي حجم السندات والتورق المقابل التي اصدرها بنك الكويت المركزي منذ بداية العام الحالي في ناير وحتي منتصف شهر نوفمير الحالي بلغت 7.31 مليارات دينار.

وبينت الاحصائية ان بنك الكويت المركزي طرح 31 اصدار للسندات والتورق المقابل خلال احد عشر شهرا من 2021، وبلغت تغطية هذه السندات 83.108 مليار دينار(274.7 مليار دولار).

وكان البنك قد طرح الاثنين الماضي اخر اصداراته بقيمة 240 مليون دينار بأجل 6 اشهر، وبمعدل عائد يبلغ 1.25 في المئة وتمت تغطيتها 11.9 مرة وبقيمة 2.86 مليار دينار، لتبلغ اجمالي الاصدارات التي تم اصدارها في نوفمبر3 اصدارات بقيمة 640 مليون دينار وبتغطية بلغت 8.494 مليارات دينار بنحو 13.2 مرة، وبلغ عدد الاصدارات في شهر اكتوبر 3 اصدارات بقيمة 680 مليون دينار وبتغطية بلغت 8.296 مليارات دينار وبنحو 12.2 مرة.

وأصدر بنك الكويت المركزي في شهر سبتمبر 3 اصدارات بقيمة 730 مليون دينار وبتغطية بلغت 8.296 مليارات دينار بنحو 11.3 مرة، وأطلق اصدار واحد في اغسطس بقيمة 240 مليون دينار وبتغطية 2.77 مليار دينار وبنحو 10.6 مرات، وبلغ عدد الاصدارات في شهر يوليو 3 اصدارات بقيمة 680 مليون دينار وبتغطية بلغت 7.494 مليارات دينار وبنحو 11 مرة.

وخلال شهر يونيو اطلق المركزي 4 اصدارات بقيمة 1.13 مليار دينار وبتغطية 9 مرات وبقيمة 10.26 مليارات دينار، كما اصدر في مايو 3 اصدارات بقيمة اجمالية 640 مليون دينار وبتغطية 11.6 مرة وبقيمة 7.471 مليارات دينار.

