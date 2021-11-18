300 مليون دولار انخفاضاً في حيازة الكويت للسندات الأميركية

مال وأعمال

انخفضت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة 0.64% على اساس سنوي؛ وذلك حسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأميركية.

بلغت حيازة الكويت من السندات في سبتمبر الماضي 46.3 مليار دولار، مقابل مستواها في الشهر المناظر من 2020 البالغ 46.6 مليار دولار، بتراجع 300 مليون دولار.

وشهريا، تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنحو 1.07%، علما بأنها كانت تبلغ في اغسطس السابق 46.8 مليار دولار.

وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، وزعت حيازة دولة الكويت بين 34.27 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و12.03مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وواصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول في حيازة السندات الأميركية بواقع 124.3 مليار دولار، وتبعتها الامارات العربية المتحدة بقيمة 58.1 مليار دولار، ثم الكويت. وعلى المستوى العالمي، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة اميركية بقيمة 1.299 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.047 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ566.5 مليار دولار.

وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في سبتمبر الماضي بنسبة 6.69% الى 7.549 تريليونات دولار، مقابل مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 7.069 تريليونات دولار، مع نمو شهري 6.79%.

