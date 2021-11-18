«الغرفة» و«الداخلية» بحثتا منع دراجات توصيل الطلبات

مال وأعمال

عقـدت لجنــة التجـــارة والنقـــل المنبثقــة عـن مجلـس ادارة الغرفــة خلال اجتماعها الخامس برئاسة خالد الخالد، لقاء مع اللواء جمال الصايغ - الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية وبرفقته عدد من المسؤولين بالوزارة، بالاضافة الى الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات.

وقد اشاد الخالد بالتجاوب السريع والفعال من قبل وزارة الداخلية ممثلة باللواء الصايغ - الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية على تلبية دعوة الغرفة، الذي يعكس حرص واهتمام وزارة الداخلية بالمواضيع التي تهم القطاع الخاص الكويتي، حيث تطرق اللقاء الى مناقشة قرار منع وزارة الداخلية قيادة الدراجات الآلية لتوصيل الطلبات على الطرق السريعة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 نوفمبر 2021، بالاضافة الى موضوع وقف اصدار رخص نشاط النقل الداخلي للمؤسسات التعليمية لنقل طلبة المدارس التابعة لها.

وقد اكد اللواء الصايغ بأن الهدف من هذا القرار حماية سائقي الدراجات الآلية وقائدي المركبات، مشيراً الى ان الوزارة لا تتردد في الاستماع الى اي مقترحات وملاحظات حول تطبيق هذا القرار من قبل الشركات العاملة في ذلك القطاع، حيث نوهت الشركات على ان القرار من الأدوات الفاعلة في زيادة السلامة في الطرق.

وفي نهاية الاجتماع اكدت اللجنة على اهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق امكاناتها المتاحة لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.

