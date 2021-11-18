1.75 مليار دينار أرباح 154 شركة مُدرجة

مال وأعمال

ارتفعت الأرباح الاجمالية لعدد 154 شركة مُدرجة ببورصة الكويت، بنحو كبير نسبته 459% في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على اساس سنوي.

وبحسب مسح لـ«مباشر» بلغت ارباح تلك الشركات خلال الفترة 1749.39 مليون دينار (5.80 مليارات دولار)، مقارنة بربح قدره 312.99 مليون دينار (1.04 مليار دولار) بالربع الثالث من عام 2020.

وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بلغت ارباح 154 شركة اعلنت بنهاية مهلة الافصاح في منتصف نوفمبر الجاري، نحو 2723.96 مليون دينار (9.03 مليارات دولار)، مقارنة بربح قدره 571.93 مليون دينار (1.90 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق، بقفزة كبيرة في الأرباح بنسبة 376.3%.

«وحققت «أجيليتي» اكبر الأرباح الفصلية لشركات السوق بواقع 926.86 مليون دينار، تلتها «الوطنية العقارية» بأرباح بلغت 216.26 مليون دينار، وجاءت ارباح «انوفست» الأقل في هذا الصدد بحوالي 4 آلاف دينار.

في حين تصدرت «مواشي» اكبر الخسائر في الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 2.76 مليون دينار، تلتها «الرابطة» بنحو 2.72 مليون دينار، بينما حققت «الأولى للاستثمار» اقل الخسائر الفصلية بواقع الفي دينار تقريباً.

كما حققت «أجيليتي» اعلى الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة 978.07 مليون دينار، تلاها «الكويت الوطني» بأرباح بلغت 254.82 مليون دينار، فيما سجلت «دار الثريا» اقل الأرباح للفترة بنحو 5 آلاف دينار.

في المقابل، سجلت «منشآت» اعلى الخسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة 12.96 مليون دينار، تلتها «الرابطة» بنحو 5.89 ملايين دينار، بينما كانت خسائر «أولى تكافل» الأقل في هذا الصدد بواقع 22 الف دينار.

ويبلغ عدد الشركات المُدرجة ببورصة الكويت 165 شركة، علماً بأن هناك 4 شركات اوقفت ادارة السوق اسهمها عن التداول؛ لعدم افصاح تلك الشركات عن بيانات الفترة، وهي: المال للاستثمار، ريم العقارية، المدينة للتمويل والاستثمار، والعالمية للمدن العقارية.

قطاع الصناعة يتصدر الأرباح

وتصدر قطاع الصناعة الارتفاعات الفصلية مُستحوذاً على 53.5% من اجمالي ارباح قطاعات البورصة الكويتية، بقيمة 935.51 مليون دينار، يليه البنوك بنحو 284.88 مليون دينار شكلت 16.3% من اجمالي ارباح السوق، فيما كانت ارباح قطاع الرعاية الصحية الأقل بقيمة لم تتجاوز المليون دينار شكلت 0.05% فقط من اجمالي ارباح البورصة.

وسجل قطاعا التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية فقط خسائر في الربع الثالث من العام الجاري، بقيمة 142 الف دينار و467 الف دينار على التوالي.

