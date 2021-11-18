71 مليار دولار صفقات معرض «دبي للطيران» في 3 أيام

مال وأعمال

سجل معرض دبي للطيران 2021 في يومه الثالث عقوداً وصفقات معلنة بقيمة 59.21 مليار درهم (16.12 مليار دولار)، وبذلك يرتفع اجمالي قيمة الصفقات خلال اول 3 ايام من الحدث الى 260.7 مليار درهم (71 مليار دولار). ويبلغ عدد الطائرات المتعاقد عليها ضمن الصفقات وخطاب النوايا المعلنة خلال اول ثلاثة ايام من الحدث ما يقارب 492 طائرة ركاب تجارية، و100 طائرة عمودية وطائرات خاصة متوسطة الحجم. ووقعت شركة ايرباص مذكرة تفاهم مع طيران الجزيرة لشراء 28 طائرة تشمل 20 طائرة من طراز «أيه 320 نيو»، فضلاً عن 8 طائرات من طراز «أيه 321 نيو»، وبلغت القيمة الاجمالية لـ 28 طائرة نحو 12 مليار درهم وفقاً لقائمة اخر اسعار معلنة لعام 2018. كما وقعت ايرباص اتفاقية مع طيران ايبوم النيجيرية طلباً مؤكداً لشراء 10 طائرات A220s خلال اليوم الثالث من المعرض بقيمة تقديرية بلغت نحو 3.3 مليارات درهم وفقاً لقائمة اخر اسعار معلنة لعام 2018. ووقعت شركة بوينغ كابيتال المملوكة بالكامل لبوينغ اتفاقية مع شركة «سكاي ون» لبيع لثلاث طائرات من طراز 777-300 في معرض دبي للطيران بقيمة تقديرية تصل الى نحو 4 مليارات درهم. كما اعلنت شركة بوينغ عن طلب جديد لشراء 72 طائرة من طراز 737 MAX من قبل شركة «أكسا اير» وتقدر قيمة الصفقة بـ 33 مليار درهم ( 9 مليارات دولار) بالأسعار المعلنة. وشملت ابرز صفقات اليومين الأول والثاني 255 طائرة من طراز «ايرباص A321neo»، لأربع شركات طيران تابعة لـ«انديغو بارتنرز»، اضافة الى 100 طائرة عمودية من شركة «ايروتير» لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، الى جانب خطاب نوايا شمل 111 طائرة متنوعة من «ايرباص»، لشركة التمويل العالمية.