«بيتك» وقَّع اتفاقيتين مع مؤسسة الحسين للسرطان والهلال الأحمر الكويتي

مال وأعمال

وقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف- عبد الوهاب عيسى الرّشود، اتفاقيتي تبرع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ممثلة بالأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس، ومؤسسة ومركز الحسين للسّرطان ممثلة بسمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسّرطان في الأردن، بهدف تغطية علاج مرضى السّرطان من اللاجئين السّوريين ومن قطاع غزّة في الاردن.

وحضر حفل التوقيع الذي اقيم في مقر مؤسسة الحسين للسّرطان في العاصمة الأردنية عمّان، سعادة سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، ومستشار جمعيّة الهلال الأحمر الكويتي مساعد العنزي، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش.

وعلى هامش حفل التوقيع، أشار الرّشود الى أن الدعم الإنساني المقدم من «بيتك» إلى مركز الحسين للسرطان جزء من العمل المجتمعي والإغاثي الذي يقوم به البنك ضمن إطار التزامه ومسؤوليته المجتمعية.

وأضاف أن التبرع المقدم من «بيتك» سيتم تخصيص جزء منه لعلاج المرضى من أبناء قطاع غزة، والجزء الآخر لعلاج اللاجئين السوريين، معربا عن اعتزازه بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتنفيذ البرامج الإنسانية والإغاثية النوعية.

وأكد الرشود ان «بيتك» يحرص على ان يكون العمل المجتمعي والانساني ضمن أولوياته، كما أن مبادرات الإغاثة كانت ومازالت في مقدمة هذا العمل، منوهّا بنجاح العديد من برامج التعاون المشترك المثمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في الكويت وخارجها، والتي أكدت ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وتميز سجله الحافل بالانجازات والمبادرات المجتمعية.

من جهتها، أعربت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسّرطان في الأردن، عن تقديرها وشكرها للكويت ولمبادرة «بيتك» بدعم مركز الحسين للسّرطان ضمن جهوده المجتمعية والاغاثية.

وبدورها، أثنت البرجس على جهود «بيتك» المجتمعية والاغاثية، مبينة أن التعاون القائم بين الهلال الأحمر الكويتي ومركز الحسين للسرطان مستمر منذ عام 2016 حيث تمت تغطية تكاليف علاج الكثير من مرضى السرطان.

وذكرت ان تخصيص جزء من التبرع الإنساني المقدم من «بيتك» لعلاج المرضى من قطاع غزة يأتي نظرا للأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع وما يعانيه مريض السرطان من نقص في الأدوية والرعاية اللازمة.

الجدير بالذكر ان «بيتك» وقّع اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية للاجئين السوريين والمحتاجين في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني. وتشمل الاتفاقية دعم مبادرات كسوة الشتاء، والاغاثة الطبية، ومشاركة أطباء كويتيين في العمليات الجراحية، وتأمين الغذاء لمدة سنة، الى جانب انشاء عيادة، وغير ذلك من أنشطة مجتمعية ضمن الاتفاقية.

