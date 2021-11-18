محافظ جديد لـ «المركزي القطري»

مال وأعمال

أصدر سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امس القرار الأميري رقم /65/ لسنة 2021 بتعيين الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظًا لمصرف قطر المركزي، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. وأصدر سمو الشيخ تميم بن حمد أمراً أميرياً رقم /5/ لسنة 2021 بتعيين عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيسًا لديوان المحاسبة، وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره. كما أصدر أمير قطر المرسوم رقم/51/ لسنة 2021، بتعيين الشيخ فهد بن حمد بن سعود العبدالرحمن آل ثاني نائبًا لرئيس ديوان المحاسبة. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

