رزوقي: جناح الكويت مفخرة للكويتيين

مال وأعمال

على هامش مشاركته في معرض دبي للطيران زار وفد شركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة الرئيس التنفيذي المهندس معن رزوقي يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي ومستشار الرئيس التنفيذي خالد البستان، جناح دولة الكويت المشارك في معرض اكسبو 2020 دبي حيث كان باستقبال الوفد الدكتور بدر العنزي مدير جناح دولة الكويت في المعرض وا مازن الانصاري نائب مدير الجناح واللذان قاما بمرافقة الوفد خلال زيارة الجناح وتقديم شرح مفصل عن طبيعة مشاركة الكويت والاهداف المرجوة منها خصوصاً وان الكويت تشارك ضمن قطاع الاستدامة الذي يمثل أحد قطاعات اكسبو دبي الثلاثة تلاها جولة كاملة في الجناح.

وعلى هامش الزيارة، أشاد الرئيس التنفيذي المهندس معن رزوقي بجناح الكويت المشارك في المعرض وما تضمنه من ابداعات بأيدي وطنية اضافة الى مشاركة جهات عديدة من القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة الكويتية، مثمناً بالوقت ذاته الجهود الحثيثة والملموسة لوزارة الاعلام والقائمين على الجناح لما يمتاز به من تفاصيل شاملة عن تاريخ الكويت وانجازاتها السابقة والحالية والتي يتم عرضها للزائرين ورواد المعرض بطريقة مبتكرة وعصرية تبرز دور الكويت الريادي على جميع المستويات الخليجية والاقليمية والعالمية من كل النواحي».

وأعرب رزوقي عن سعادته لما لمسه من وعي وثقافة وادراك للمسؤولية من القائمين على جناح الكويت وتنظيمهم الاحترافي عبر الشرح الوافي وتوجيه الزوار بالشّكل المناسب ليتعرفوا على تاريخ هذه البلاد المليئة بالإنجازات والقصص الناجحة من خلال جولتهم بجناح الكويت، كما عبّر عن فخره واعتزازه بما وجده من الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة المتواجدين لإدارة الجناح والذين حرصوا على رفع اسم دولة الكويت عالياً في هذا المحفل العالمي عبر مشاركتهم المتميزة في المعرض وإظهار صورة الكويت المشرفة التي تليق بها وسط الدول الأخرى.

وأضاف رزوقي: «جناح الكويت يعد من أفضل الاجنحة المشاركة في معرض اكسبو 2020 دبي بما حظي من اشادات واسعة من مختلف وسائل الاعلام العربية والعالمية لتميّزه الواضح والاستثنائي والذي يعد مفخرة لجميع الكويتيين ، وقد حاز على مراكز متقدمة في تصنيف الدول المشاركة في المعرض وذلك نظراً لتصميمه العصري والمختلف والجذاب الذي يتوافق مع رؤية كويت 2035 ويهدف إلى تحويلها الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.

