«زين» الراعي البلاتيني للمؤتمر الـ 37 للاتحاد الوطني للطلبة في الولايات المتحدة

مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها البلاتينية للمؤتمر السنوي السابع والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية تحت شعار «جيلٌ طموح.. لتحقيق رؤية وطن»، والذي سينعقد في الفترة من 25 - 28 نوفمبر الحالي في مدينة شيكاغو تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الإعلان عن رعايتها للمؤتمر أتت على هامش مُشاركتها في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في الجمعية الاقتصادية ، والذي شهد حضور مدير إدارة العلاقات الداخلية والخارجية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية عبدالعزيز الكندري، بالإضافة إلى مُمثلي الاتحاد ورعاة المؤتمر. وعبّرت زين عن فخرها باستمرار دعمها للمؤتمر كراع بلاتيني، والذي يعود بعد انقطاع قُرابة العامين بسبب جائحة كورونا، حيث تُعتبر الشركة داعماً رئيساً له على مدى 17 عاماً، خاصةً وأنّه يُشكّل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، ويأتي دعم زين في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق إيمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج، فقد أصبحت الشركة جزءاً لا يتجزأ من هذا المؤتمر الوطني الضخم.

وبينت الشركة أنها ستقوم وكعادتها في السنوات السابقة بإضافة بصمة مميزة للمؤتمر من خلال مُشاركتها في العديد من الأنشطة والفعاليات على هامش المؤتمر، من ضمنها رعايتها للندوة الرياضية التي ستشهد تواجد العديد من الرياضيين الكويتيين المتميزين السابقين والحاليين، بالإضافة إلى رعايتها للندوة الصحية التي ستستضيف المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د. عبدالله السند، وذلك ليُشارك الطلبة كواليس إدارة أزمة كورونا العام الماضي. وأضافت الشركة أنها ستقوم أيضاً بالمُشاركة في المعرض المُخصص للرعاة على هامش أعمال المؤتمر، وذلك من خلال جناحها الخاص الذي ستُقدّم من خلاله فرصها الوظيفية للخريجين، واستعراض تجربتها الرائدة في عالم الاتصالات للطلبة، هذا بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعدتها خصيصاً لزوار المؤتمر. كما ستقوم زين بتنظيم ورشة عمل مُختصة بالتصوير عبر الهواتف الذكية باسم ZAINPHONIC، والتي ستُشارك الشركة من خلالها أسرار التصوير الفوتوغرافي عبر الأجهزة الذكية وكيفية اختيار اللقطات التي تطوّر من تجربة الطلبة وتُمكّنهم من إظهار إبداعاتهم. وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يُعتبر أكبر تجمّع كويتي خارج البلاد حول العالم، ويستقبل طلبة الكويت من جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويجمعهم بالعديد من الشخصيات الوطنية من إعلاميين وأكاديميين ورياضيين وأطباء وغيرهم الذين يزورون الولايات المتحدة خصيصاً لمشاركة خبراتهم وتجاربهم من مختلف المجالات مع الطلبة الحاضرين، كما يعتبر تجمعاً ثقافياً فريداً من نوعه، لما يتميز به من مستوى عالٍ من الحس الوطني.

