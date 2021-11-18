الكويت شاركت في المنتدى الـ 6 للمالية العامة العربية

مال وأعمال

شاركت الكويت في المنتدى السادس للمالية العامة في الدول العربية، حيث ترأست وكيل وزارة المالية أسيل السعد المنيفي الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، وذلك عبر الاتصال المرئي.

واشتمل المنتدى على 3 جلسات نقاشية بمشاركة مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية، بالإضافة إلى كل من مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، ومدير عام صندوق النقد الدولي كرستالينا جيورجيفا.

وتم خلال الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان (تنمية الاقتصاد الكلي) مناقشة التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات الرئيسة للسياسة المالية العامة وتأثيرها على المنطقة العربية.

وفي جلسته الثانية التي جاءت بعنوان (الحوكمة والشفافية ودور الرقمنة في المالية العامة) تم التطرق فيها إلى أهمية الشفافية لزيادة كفاءة استخدام الموارد المالية وبناء الثقة في الحكومات بالإضافة الى أهمية الرقمنة في المالية العامة وأثرها في دعم الشفافية.

وأشارت وكيل وزارة المالية أسيل السعد المنيفي في كلمة لها خلال الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان (الاستثمار العام من أجل الانتعاش) الى التحديات الكثيرة التي واجهت الدول العربية بشكل عام الكويت بشكل خاص نتيجة جائحة «كوفيد-19»، وكيفية إعداد الاقتصادات للانتقال الى ما بعد الجائحة.

