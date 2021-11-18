«طلبات» وقّعت اتفاقية مع «تعاونية صباح السالم»

مال وأعمال

أعلنت «طلبات»: عن توقيع اتفاقية استراتيجية تعد الأولى من نوعها مع جمعية صباح السالم التعاونية بهدف طرح وتوصيل منتجات وسلع الجمعية إلى المستهلكين عبر منصة طلبات وبذلك تصبح جميع الأصناف الموجودة بالجمعية متوفرة من خلال منصة «طلبات».

وقال المدير الإداري لـ «طلبات الكويت»، بدر الغانم إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تعد قيمة مضافة لقطاع الخدمات التي تتوفر عبر منصة «طلبات» مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون البداية للتوسع في خدمة قطاع التعاونيات ما يعزز عملية انتقال هذا القطاع المهم والحيوي إلى الجمعيات الرقمية ومواكبة تطلعات المستهلكين.

وقال الغانم: «من خلال هذه الاتفاقية سوف توفر «طلبات» فريق عمل ذي كفاءة وخبرة عالية للعمل داخل جمعية صباح السالم لاختيار الأصناف للزبائن وتحديدها، ولا سيما ما يتعلق بالمنتجات الطازجة والخضراوات والفاكهة واللحوم بمختلف أنواعها لضمان حصول الزبائن على أجود الأصناف».

وتابع أن «الاتفاق بين الجانبين يهدف إلى توصيل جميع الأصناف والمنتجات في الجمعية إلى المستهلكين وطرح جميع الأصناف والمنتجات الجديدة لتلبية حاجات الزبائن خلال 45 دقيقة فقط».

من جانبه قال أحمد العتيبي رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم، إن التعاون المشترك بين الجمعية وشركة «طلبات» يُمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز ونمو مبيعات الجمعية وتلبية احتياجات الجمهور والمساهمين.» مُبينًا أن هذه الشراكة تهدف لأن تكون انطلاقةً لتعزيز دور الجمعية وخدماتها للمواطنين والمقيمين.

وقال العتيبي: «إن مواكبة التطورات أصبحت تمثل جزءًا من مسؤوليتنا لنكون أقرب للمستهلك وتوفير السلع والمنتجات من خلال المنصات التي يفضلها وتوفير منتجات الجمعيات التعاونية والمميزات التي ينفرد بها القطاع التعاوني الكويتي».

