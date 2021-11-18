«برقان» جدَّد الرعاية البلاتينية لدوري اتحاد الفروسية

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن رعايته البلاتينية للنسخة الأولى من بطولة قفز الحواجز التي ينظمها اتحاد الفروسية الكويتي، حيث يواصل البنك دعمه الاستراتيجي للأنشطة والمبادرات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية في الكويت. وتأتي رعاية البنك لبطولة الاتحاد ضمن إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركز على تمكين مختلف فئات المجتمع في العديد من المجالات. وفي حديثها عن رعاية البنك لهذه البطولة، قالت خلود الفيلي، رئيس دائرة الاتصالات التسويقية لمجموعة بنك برقان: «نحن فخورون في بنك برقان بدعم الاتحاد الكويتي للفروسية ورياضات الفروسية بشكل عام، نظراً لتراثها العريق الراسخ وارتباطها القوي بالهوية الثقافية في الكويت. ومن جانب أخر، تؤكد هذه الرعاية حرص البنك على تشجيع جميع الأنشطة الرياضية وتحفيز المجتمع الكويتي بكل شرائحه على تبني ثقافة رياضية أكثر حيوية، وخصوصاً الأجيال الناشئة. حيث إننا نؤمن بأن ممارسة الرياضة يحب أن تكون جزءاً من نمط الحياة حيث تساهم في تعزيز الصحة النفسية والبدنية». مضيفةً: «إن تنظيم بطولة اتحاد الفروسية الكويتي يأتي كنقطة تحول مهمة ضمن مراحل العودة للحياة الطبيعية في الكويت، وذلك بعد رفع القيود المفروضة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، والتي توقفت معها إقامة الأحداث الرياضية الكبرى. ويعكس دعم بنك برقان لهذا الحدث الرياضي المهم التزامه المستمر بأن يكون شريكاً مساهماً في المجتمع، بحيث لا يقتصر دوره فقط على تقديم الخدمات المصرفية، بل ويمتد كجزء من مسؤوليته الاجتماعية لتعزيز التنمية المجتمعية بشكل فعال ودفع مسيرة التقدم والتغيير الإيجابي في كل ما يقدمه، وبما يعود بالفائدة على المجتمع الكويتي اليوم، والأهم، في المستقبل».

