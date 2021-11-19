تحذير خليجي - أميركي لإيران من التسبب بـ«أزمة نووية»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: وجهت الولايات المتحدة ودول الخليج العربية في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع في الرياض تحذيراً مشتركاً إلى إيران متهمين إياها بـ«التسبب بأزمة نووية» وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة. وقالت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في البيان مشترك الذي أصدرته مجموعة العمل التابعة للطرفين حول إيران إن «جميع المشاركين حضوا الحكومة الإيرانية الجديدة على اغتنام الفرصة الدبلوماسية» المتمثلة بالمفاوضات المقرر استئنافها في فيينا قريباً والرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، «للحؤول دون اندلاع نزاع وأزمة».

وفي بيانهم المشترك أعرب ممثلو الولايات المتحدة والكويت السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان عن أسفهم لأن «إيران خطت خطوات لا تلبي أي احتياجات مدنية لكنها قد تكون مهمة لبرنامج أسلحة نووية».ومن المقرر أن تستأنف في 29 نوفمبر الحالي في فيينا المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الذي أبرمته في 2015 طهران والدول الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وشجب البيان الأميركي-الخليجي المشترك «السياسات العدوانية والخطيرة» التي تمارسها طهران، بما في ذلك «النشر والاستخدام المباشر للصواريخ الباليستية المتطورة» وللطائرات المسيرة. كما حذر البيان من أن «دعم إيران لميليشيات مسلحة في المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية يشكلان تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار». وفي اجتماع الرياض «أبلغت» دول مجلس التعاون الخليجي الولايات المتحدة «بالجهود التي تبذلها لبناء قنوات دبلوماسية فاعلة مع إيران» ترمي إلى تهدئة التوترات، بدعم من قوة الردع العسكري الأميركية. وفي بيانهم المشترك ذكر المشاركون في اجتماع الرياض الجمهورية الإسلامية بفوائد تحسين العلاقات مع جيرانها العرب وبتلك التي ستتأتى من رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها إذا ما نجحت مفاوضات فيينا. لكن البيان المشترك حذر من أن «هذه الجهود الدبلوماسية ستفشل إذا ما استمرت إيران في التسبب بأزمة نووية». من جهتها قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ناقشا فتح قنوات دبلوماسية مع إيران لاحتواء التصعيد.

وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان لها أن كبار المسؤولين الأميركيين وأعضاء مجلس التعاون الخليجي ناقشوا بناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران لمنع النزاعات أو حلها أو تهدئتها، مدعومة بالردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق -خلال مجموعة عمل بشأن إيران عقدت في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض- بين الولايات المتحدة ودول الخليج على علاقات اقتصادية قوية بعد رفع العقوبات عن إيران.

وتابعت أن واشنطن ودول مجلس التعاون اعتبرت أن البرنامج النووي الإيراني يشكل مصدر قلق بالغاً، وأن طهران قامت بخطوات ستكون مفيدة لبرنامج الأسلحة النووية وليس للحاجات المدنية. وأوضحت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي اعتبرت أن إيران لديها بديل أفضل من التصعيد المستمر ويمكن أن تسهم في منطقة أكثر أمنا واستقرارا.

