«IAEA»: إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة %60

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فيينا - الوكالات: زادت إيران بدرجة كبيرة في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب في انتهاك لالتزاماتها بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني عام 2015، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA». وقالت الوكالة إن مفتشيها لم يتمكنوا حتى الآن من الدخول إلى ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج بإيران وذلك رغم أهمية هذا الأمر للتوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مضيفة أن مفتشيها ما زالوا «يتعرضون لتفتيش جسدي مكثف للغاية من قبل مسؤولي الأمن في المواقع النووية في إيران».

وبحسب تقديرات مطلع نوفمبر رفعت طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أي أعلى بكثير من الحد المسموح به بنسبة 3,67%، إلى 17,7 كيلوغراما مقابل 10 كيلوغرامات في نهاية أغسطس، في حين أنها زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من 84,3 إلى 113,8 كيلوغراما.ويشمل مخزون إيران نحو 113.8 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب في شكل المركب «يو.إف6» بنسبة نقاء تصل إلى 20% إلى جانب 34.2 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20% في شكل مركبات أخرى.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي وصفته بـ «الكبير» دون الإفصاح عن هويته، بأن الوكالة الدولية لا تعلم ما إذا كانت ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تسا في مدينة كرج تعمل أم لا إذ لم تسمح إيران بدخول مفتشي الوكالة.

