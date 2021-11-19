إسرائيل تعتقل «عاملاً» في منزل غانتس بتهمة التجسس لإيران

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشف موقع إسرائيلي امس بأن جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» أعلن عن اعتقال رجل كان يعمل في منزل وزير الدفاع بيني غانتس بعد الاشتباه في أنه اتصل بالمخابرات الإيرانية وعرض العمل معها. ولم يذكر الموقع تفاصيل إضافية، ولم يوضح متى كان اتصال المشتبه به. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن عن مكتب غانتس.

وفي السياق، قال موقع «أكسيوس» إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طرح على نظيره الإسرائيلي فكرة اتفاق مؤقت مع إيران، بهدف كسب مزيد من الوقت لمفاوضات النووي.

وأضاف الموقع أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تؤكد ضرورة العودة بشكل كامل إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ويهدف الاتفاق المرحلي إلى وقف تقدم إيران السريع في تخصيب اليورانيوم الذي وصل إلى مستويات تسمح بصنع سلاح نووي، حسب «أكسيوس» مقابل أن تحصل إيران على جزء من أموالها المجمدة في الخارج ورفع بعض العقوبات التي تستهدف سلعا إغاثية. وقال الموقع إن الجانب الإسرائيلي وصف الفكرة بالسيئة وطالب بقرار يوبخ إيران يصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعها الأسبوع القادم.

