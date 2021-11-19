التحالف يعلن قصف «منشأة سرية» للحرس الثوري وحزب الله في صنعاء

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: شن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الأربعاء الخميس ضربات جوية استهدفت مخازن وورشا لميليشيا الحوثي في صنعاء، حسبما نقلت قناتا «العربية» و«الحدث» عن مصادر اشارت ايضا الى أن ضربات التحالف استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ما أسفر عن انفجارات عنيفة. وأفادت المصادر بأن التحالف استهدف بضربة جوية موقعا سريا في صنعاء يستخدمه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله. ولاحقا، أعلن التحالف أنه نفذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة مشيرا إلى أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف. وذكر أن الضربات دمرت ورشا ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات، مؤكدا استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. وقال التحالف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.. تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان».وأضاف «نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.. المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني.. نفذنا عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة» وتابع التحالف «الضربات الجوية شملت أهدافاً بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف.. دمرنا ورشا ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات.. استهدفنا منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية.. العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وكان التحالف قد أعلن، تنفيذ 29 عملية استهداف للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضاف في بيان الأربعاء، أن العمليات أدت لتدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية، مؤكداً أن خسائرها البشرية تجاوزت 90 عنصراً. كما تابع أن 6 عمليات استهدفت الميليشيا دعماً لقوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.

يشار إلى أن الساعات الماضية كانت شهدت معارك عنيفة بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى في الجبهات الجنوبية للمحافظة.

