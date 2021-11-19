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عربيات ودوليات

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تركيا تعتقل مغنياً سورياً بتهمة «الإرهاب»


شانلي أورفا - الوكالات: أوقفت الشرطة التركية المغني السوري عمر سليمان الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء لـ«منظمة إرهابية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكيل أعماله الذي طلب عدم الكشف عن اسمه تأكيده نبأ الاعتقال في محافظة شانلي أورفا الحدودية مع سورية، وأنه سيتم إطلاق سراحه خلال ساعات.
وذكرت صحيفة «يني شفق» التركية ووكالة أنباء «دوغان» أن سليمان متهم بـ«الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية».وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن حزب العمال الكردستاني المصنف على أنه «إرهابي» من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفتحت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى، حيث يغني بالعربية والكردية.


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