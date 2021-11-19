روسيا تزود لبنان بصور فضائية لمرفأ بيروت «قبل الانفجار وبعده»

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: اعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» ديمتري روجوزين، أن الوكالة سترسل إلى لبنان صور الأقمار الاصطناعية التي بحوزتها لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الهائل الذي دمره العام الماضي.

وأوضح روجوزين للصحافيين أنه وقع على وثيقة «مرفق بها صور مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة اللبنانية» فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب العلاقات الثنائية بين البلدين في موسكو يوم 22 نوفمبر الحالي.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد طلب من موسكو في أكتوبر الماضي الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية الروسية للمرفأ اعتبارا من الرابع من أغسطس 2020، عندما أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، ولا يزال التحقيق مستمرا في ملابسات الانفجار.

