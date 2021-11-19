وفاة معتقل فلسطيني بعد تدهور صحته في سجن إسرائيلي

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: اعلن نادي الأسير الفلسطيني إن فلسطينيا معتقلا منذ 13 عاما في سجن إسرائيلي ومحكوما عليه بالسجن 19 سنة توفي امس في مستشفى سوروكا الإسرائيلي حيث تم نقله بعد تدهور وضعه الصحي. وأضاف النادي في بيان «استشهاد الأسير سامي العمور البالغ من العمر 39 عاما، وهو من مدينة دير البلح في قطاع غزة».

وقالت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن العمور نُقل إلى مستشفى سوروكا بعد تدهور حالته الصحية، حيث أعلن الأطباء وفاته. وأضافت في بيان أن العمور ينتمى إلى حركة «فتح» ومحكوم عليه بالسجن 19 عاما بتهمة الشروع في القتل، وأن الحدث قيد الفحص.

وحمل نادي الأسير إسرائيل مسؤولية وفاته وأرجعها إلى «سياسة وجريمة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء». وأضاف النادي في بيانه أن العمور كان «يعاني من مشكلة خلقية في القلب تفاقمت جراء سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في متابعة وضعه الصحي وظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله».

