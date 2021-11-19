السيسي: مصر تتضامن مع بريطانيا لمواجهة الإرهاب

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها لمواجهة الإرهاب الأسود عقب الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع بمدينة ليفربول، وودعا الى تكثيف التعاون المشترك لتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، بما يقوض من التفسيرات المتطرفة التي تتبناها جماعات الإرهاب، فضلاً عن العمل على تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية متعددة المستويات تشمل التعامل مع جميع العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس اعرب خلال استقباله أمس بقصر الاتحادية ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز وقرينته. عن تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه؛ أعرب الأمير تشارلز عن سعادته بالتواجد في مصر مجدداً، وحرصه على زيارتها في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة «كورونا»، مشيرا الى الدور المحوري والمتوازن الذي تضطلع به مصر في التعامل مع العديد من القضايا الدولية بقيادة الرئيس السيسي وكذا صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، اكد الرئيس السيسي أهمية ترسيخ المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تعاني من أزمات، بهدف ملء الفراغ الذي يتيح الفرصة لنمو الإرهاب وانتشاره إلى باقي دول العالم، وهي محددات تمثل في مجملها ثوابت ومبادئ سياسة مصر في التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة.وأوضح الرئيس السيسي، في هذا السياق أن هناك نهجا فعليا ترسخ في تعامل الدولة مع حرية ممارسة الشعائر الدينية وإعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر.

الى ذلك قام الأمير تشارلز وقرينته دوقة كورنوول، بزيارة إلى الجامع الأزهر والتقيا مع شيخ الأزهر د أحمد الطيب. وتفقد ولي العهد البريطاني وقرينته صحن الجامع قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية وأمام الصهريج الذي أنشأه الأمير تاج الدين الشوبكي وتعد هذه الزيارة هي الثانية للأمير تشارلز وقرينته للجامع الأزهر، حيث قاما بالزيارة الأولى في عام 2006.

