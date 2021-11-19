السودان.. دعوات لعصيان مدني غداة «الأربعاء الدامي»

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الخرطوم - الوكالات: دعا تجمع المهنيين في السودان امس إلى تنفيذ عصيان مدني وإضراب عام بعد احتجاجات قتل وأصيب فيها عشرات المتظاهرين برصاص قوات الأمن، في حين شهدت الخرطوم مواجهات جديدة.

فقد أصدر تجمع المهنيين بيانا دعا فيه السودانيين إلى الالتزام الكامل بالعصيان المدني في كل مدن وقرى السودان. كما دعا إلى شل الحياة العامة عبر الإضراب الكامل عن العمل، وإغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس وتجنب الاشتباك مع قوات الأمن، ومقاطعة كل المؤسسات الحكومية وعدم التعامل معها، وعدم دفع أي رسوم أو فواتير أو ضرائب للسلطات المركزية والمحلية.

وتأتي التحركات التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين احتجاجا على قمع المظاهرات التي خرجت الأربعاء رفضا لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود أن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز على متظاهرين كانوا يقيمون متاريس في الخرطوم. وأضافت الوكالة أن المتظاهرين في شمال الخرطوم بقوا طوال الليل أمام حواجزهم للاحتجاج على ما يصفونه بالانقلاب العسكري. في المقابل، كان هناك انتشار أمني كثيف في شمال العاصمة السودانية، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة السودانية المعزولة أكدت مقتل 14 متظاهرا وإصابة عشرات آخرين في مظاهرات الاربعاء في حين نقلت رويترز عن مسعفين أن 15 شخصا قتلوا برصاص قوات الأمن وسقط معظم القتلى في أحياء شمال الخرطوم، وفقا للوكالة.

من جهتها، قالت الشرطة السودانية عبر حسابها على «فيسبوك» إن 89 من أفرادها أصيبوا، مشيرة إلى استهداف المحتجين عددا من مدرعاتها. كما أشارت إلى سقوط قتيل في الخرطوم بحري وإصابة 30 مواطنا وقالت إنها قامت بتأمين مؤسسات الدولة والمتظاهرين كعادتها إلا أنها قوبلت بما وصفته بعنف غير مبرر. في غضون ذلك أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية امس أمراً بالقبض على المدراء التنفيذيين لشركات الاتصالات بالسودان وعدم إطلاق سراحهم لحين إعادتهم خدمة الإنترنت لكافة المشتركين ونقلت رويترز عن أحد المحامين قوله إن محكمة أصدرت أمرا بحبس مدراء الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد. ومنذ 25 أكتوبر، تم قطع خدمة الإنترنت في البلاد، كما تم الأربعاء قطع شبكات الهاتف قبل أن يتم إعادتها صباح امس.وقالت منظمة «نت بلوكس» الحقوقية في بيان على تويتر إن السودان يعاني من انقطاع شبه كامل في الاتصالات.

وأوضحت أن الوصول إلى الإنترنت لا يزال معطلا إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد منذ 25 أكتوبر، على الرغم من قرار قضائي بإعادة الخدمة.

