ليبيا.. 15 مرشحاً للرئاسة وواشنطن تريد انتخابات «بلا إقصاء»

عربيات ودوليات

طرابلس - الوكالات: نقلت وكالة الأنباء الليبية عن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، تأكيده «تفهمه» لما وصفها بـ«مخاوف البعض» حول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية و«الجدل المثار حولهم». لكن نورلاند أكد خلال مقابلة مع الوكالة نُشرت امس أن الولايات المتحدة «تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء». وجدد نورلاند التأكيد على موقف بلاده الداعم لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل ووعد بأن يكون هناك «موقف واضح» ممن يثيرون العنف أو يمنعون الناس من التصويت مضيفاً أن هؤلاء «سيدفعون الثمن». وأضاف أن بلاده ستدعم الجهود من أجل جلب مراقبين دوليين ليتسنى لهم مراقبة العملية الانتخابية، مشيراً لوجود مؤشرات على أن «2000 أو 3000 من المراقبين الليبيين على الأقل سيكون لهم دور مهم» في مراقبة التصويت. في غضون ذلك قدم وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» السابقة فتحي باشاغا امس أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية في مقر المفوضية بطرابلس. وكان باشاغا قدم بطاقته الانتخابية، الثلاثاء تمهيداً لتقديم أوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، لينضم بذلك إلى السباق المحموم نحو كرسي الرئاسة. وبدأ باشاغا الإعداد مبكرا لهذا الاستحقاق الرئاسي، بجولات خارجية حملته إلى أوروبا ومصر لحشد الدعم الدولي، وكذلك حملات دعائية داخلية، حيث شارك في عدة أنشطة مدنية واجتماعات قبلية، للترويج لنفسه على أنه الشخص الأنسب لرئاسة البلاد. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن 15 شخصية تقدمت بأوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أسبوع حافل شهد تقدم كل من سيف الإسلام القذافي وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح بأوراق ترشحهم للانتخابات. فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه سيعلن موقفه من الترشح للرئاسة «في الوقت المناسب».وقالت المفوضية أيضا إن أكثر من مليون شخص تسلموا بطاقاتهم الانتخابية.