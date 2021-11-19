«الرابطة» تحدد موعد مؤجلتي برشلونة وريال

دوليه

اعلنت رابطة الدوري الإسباني أول من امس، موعد المباريات المؤجلة لريال مدريد برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم. وكتبت رابطة الليغا، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مباراتي فياريال وديبورتيفو ألافيس، وإشبيلية وبرشلونة المؤجلتين من الجولة الرابعة، سيتم خوضهما يوم 21 ديسمبر المقبل. وأضافت أن مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو المؤجلة من الجولة التاسعة، ستقام يوم 1 ديسمبر المقبل. واختتمت بأن مباراة غرناطة أمام أتلتيكو مدريد، والمؤجلة من الجولة التاسعة ستقام يوم 22 ديسمبر المقبل. يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، خلف ريال سوسييداد صاحب الصدارة (28 نقطة). أما أتلتيكو مدريد حامل اللقب، يأتي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما يحتل برشلونة، المركز التاسع بـ 17 نقطة.