النني يريد مغادرة أرسنال

دوليه

يستعد النجم المصري محمد النني، متوسط ميدان آرسنال، للرحيل عن صفوف المدفعجية مجانا في شهر يناير المقبل. وشارك النني في مباراتين فقط في الدوري الإنكليزي هذا الموسم مع آرسنال، وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، في شهر يونيو المقبل. وجدد العملاق التركي غلطة سراي محادثاته مع النني بعد رفض العرض الذي تقدم به من قبل في سبتمبر الماضي. ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، دخلت المفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن مرحلة متقدمة، تمهيدا لإتمام الانتقال في فترة الانتقالات الشنوية المقبلة. وأشارت إلى عقبة تهدد انتقال النني للنادي التركي وهي مشاركته في كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل. واستدركت «رغم ذلك طالب المدرب فاتح تريم، إدارة غلطة سراي بضم اللاعب» دون النظر لأي اعتبارات.