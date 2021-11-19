وأخيراً.. انطلق الدَّوري

دوليه

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ 60 من بطولة الدوري الممتاز بإقامة مباراة واحدة تجمع كاظمة مع الفحيحيل على ستاد الصداقة والسلام، ضمن الجولة الأولى التي تستكمل غداً بمباراتي العربي والتضامن على ستاد صباح السالم، والنصر مع السالمية على ستاد علي صباح السالم، فيما تختتم الجولة بعد غد بلقاءي الكويت مع اليرموك على ملعب الأول، والقادسية مع الشباب على ملعب الأخير.

وتدخل الفرق العشرة البطولة بطموحات مختلفة، فالعربي حامل اللقب يسعى الى الاحتفاظ بالدرع الذي توج به الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، لكن الكويت والقادسية لن يتنازلا عن اللقب هذا الموسم خصوصا بعد التغييرات التي طالت الأجهزة الفنية فضلا عن تعزيز الصفوف بعدد من المحترفين، فيما ترتكز طموحات كاظمة والسالمية ومعهما النصر في البقاء على مقربة من فرق المقدمة، ويبقى الهدف الأول لفرق الشباب والفحيحيل والتضامن واليرموك في الاحتفاظ بمقاعدهم في دوري الأضواء.

ويبدو كاظمة اليوم الأقرب لتحقيق الفوز، فالبرتقالي تحت قيادة مدربه البوسني داركو نيستروفيتش يقدم مستويات قوية، وصفوفه تضم عدداً من اللاعبين المميزين، مثل المهاجم بندر بورسلي وحمد حربي وناصر الفرج والوافد الجديد رضا هاني، والمحترف الأردني أحمد عرسان، فيما استعد كاظمة جيداً خلال الفترة الماضية من خلال التدريبات اليومية التي تلت المعسكر الذي اقامه الفريق في تركيا وكذلك المشاركة في البطولة التنشيطية التي ظهر فيها بقوة،في حين ينتظر البرتقالي عودة المصابين شبيب الخالدي وعمر الحبيتر.

بدوره، خاض الفحيحيل معسكراً خارجيا في تركيا، ويأمل الفريق الذي يقوده ظاهر العدواني بأن يكون له حضور مختلف في هذا الموسم، وإثبات نفسه بين الكبار، معتمداً على حماسة لاعبيه ورغبتهم في إثبات أنفسهم، ويبرز في صفوف الفحيحيل فواز الرشيدي والسوري عبدالله الشامي والعاجي سيدريك هنري.

ويستهل العربي حملة الدفاع عن لقبه غداً بمواجهة التضامن الوافد الجديد الى دوري الأضواء، إذ يتطلع الأخضر إلى تسجيل بداية مثالية في البطولة تمنحه الثقة والدافع للمضي قدماً في المسابقة الأطول والأصعب. ويدرك مدربه الكرواتي أنتي ميشا أن المهمة لن تكون سهلة هذا الموسم، خصوصا بعد المستوى القوي الذي أظهره منافساه القادسية والكويت في بطولة كأس الأمير التي ودعها الأخضر على يد الأصفر بالخسارة 0 – 1 في نصف النهائي.

وعزز العربي صفوفه باللاعبين سيف الحشان وسلطان العنزي، وحافظ على أوراقه الرابحة الليبي السنوسي الهادي والسوري علاء الدالي، وينتظر ميشا أدوارا مضاعفة من حسين أشكناني وبندر السلامة مع بقية زملائهما بدءا من الجولة الافتتاحية. ولن يقبل التضامن أن يكون لقمة سائغة لمنافسه، فالفريق الذي يقوده التشيكي رومان بيفارنيك ظهر بمستوى جيد في الموسم الماضي واستطاع أن يحسم لقب دوري الدرجة الأولى مبكراً، وهو يأمل اليوم في تسجيل مفاجأة على حساب حامل اللقب.

وفي المباراة الثانية التي تقام غداً، يبحث السالمية عن النقاط الثلاث عندما يحل ضيفا على النصر، ورغم حرمانه من التعاقدات إلا أن السماوي الذي يقوده التونسي حاتم المؤدب يمتلك نخبة من اللاعبين المحليين الشباب الذين أوجدوا لأنفسهم مكانا في قائمة الأزرق مثل فواز عايض ومبارك الفنيني وحمد القلاف، فضلا عن المحترفين البرازيليين باتريك فابيانو وليما.ولن تكون المحطة الأولى سهلة للسالمية لأن منافسه النصر غالباً ما يقوم بدور الحصان الأسود في البطولة خصوصا في مراحلها الأولى، وحدث ذلك في المواسم الماضية، فيما يتطلع العنابي تحت قيادة مدربه سلمان عواد إلى إحراز الفوز الأول في البطولة، معتمداً على مجموعة مميزة من اللاعبين يبرز منهم المحترف الأردني عدي الصيفي والنيجيري دنيس ومشاري العازمي ومشعل فواز.

