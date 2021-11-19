«الإعلام»: نقل جميع المباريات.. وزيادة الكاميرات وتجهيز استديو جديد

دوليه

اكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الاعلام انوار مراد ان الوزارة تولي القناة الثالثة الرياضية بتلفزيون الكويت وتطويرها اهتماما خاصا كونها معنية مباشرة بقطاعي الرياضة والشباب وتعد مرآة ناقلة لانجازات الشباب الرياضيين وانتصاراتهم في منافساتهم الرياضية.وقالت مراد أمس انه وبتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ستقوم الوزارة بتطوير نقل جميع المباريات الرياضية لا سيما في لعبة كرة القدم باعتبارها اللعبة الاكثر شعبية في الكويت

و العالم.

واوضحت انه ستتم زيادة عدد الكاميرات اثناء بث المباريات فضلا عن توفير اجود سيارات النقل بالتعاون مع القطاع الهندسي بالوزارة لهذا الغرض، مضيفة انه تم تجهيز استديو رياضي جديد بتقنيات عالية وجودة متميزة لتحليل مباريات كرة القدم تزامنا مع انطلاق الدوري الكويتي الجديد.

واشارت الى انه سيتم التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية لتقديم الإحصائيات عن أداء اللاعبين في جميع مباريات الموسم الرياضي في سابقة لم يشهدها الإعلام الرياضي بالبلاد كما ستتم الاستعانة بنجوم الرياضة الكويتية للمشاركة في تحليل المباريات وتقديم البرامج والفقرات لرفع مستوى المشاهدة والتنوع.

وذكرت مراد ان القناة تقوم بانتاج برامج متنوعة شكلا ومضمونا منها برامج «الديوان» والذي يضم نجوم العصر الذهبي للكرة الكويتية و«A2Z» الرياضي المنوع و«الحصاد الرياضي» و»الطاقم الفني» و«كود نجاح» و«صوت الجماهير» اضافة الى برنامج «كراج» والعديد من البرامج.

وبينت ان ادارة القناة الثالثة ستطور نشرات الاخبار الرياضية في القناة من حيث الشكل والمضمون وتغطية كل المنافسات المحلية والعالمية كما ستتعاون مع عدد من القنوات الخليجية للحصول على حقوق عدد من المباريات المهمة، مضيفة ان القناة تعمل على تطوير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واكدت حرص القناة على الاهتمام بالكوادر الوطنية في انتاج البرامج ونقل المنافسات الرياضية المتنوعة وتنظيم ورش تدريبية لتأهيلهم على استخدام احدث التقنيات والتي تتواكب مع التطور الاعلامي اضافة الى اعداد البرامج المميزة، مبينة انه ستكون للقناة هوية فنية متكاملة في الفترة القادمة ترضي ذائقة المشاهد والمتابع للأحداث الرياضية التي تبث عبر القناة.

